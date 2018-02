Armi chimiche in Siria, l'ombra della Corea del Nord

Martedì 27 Febbraio 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 20:16

L’ombra della Corea del Nord dietro l’attacco chimico in Siria. È inquietante l’ipotesi che si fa strada tra le mura del Palazzo di Vetro. Secondo gli esperti di casa Onu, infatti, Pyongyang avrebbe armato il regime di Damasco alla vigilia del brutale raid sulla periferia orientale di Ghouta. Assedio nel quale sarebbe stato impiegato del gas clorino.Forniture di materiali resistenti all’acido, valvole, termometri ed altre risorse tipicamente impiegate nella produzione di armi chimiche sarebbero state trasferite via nave da Kim Jong-un a Bashar al-Assad. Non solo. Secondo il panel di esperti che sta portando avanti le indagini per conto delle Nazioni Unite, tecnici nordcoreani sarebbero stati intercettati all’interno di strutture militari siriane, al lavoro su missili e su nuove tecnologie della guerra.Un’alleanza, quella tra i due stati canaglia, che da un lato prova il mancato rispetto delle sanzioni inflitte dalla comunità internazionale a entrambi i Paesi e che dall’altro crea un pericoloso ponte di connessione tra i due tiranni. A quanto pare, in grado di trafficare liberamente armi e soldi.Sempre stando ai contenuti della relazione stilata dagli 8 investigatori Onu, sarebbero state almeno 40 le consegne avvenute tra il 2012 e il 2017. Uno scambio ingente, di beni, ma soprattutto di informazioni, di conoscenze.E così, mentre centinaia di civili muoiono soffocati a est di Damasco, a completo dispetto della pausa umanitaria (finalmente) sposata anche dalla Russia, è proprio a Mosca e a Pechino che si guarda nella speranza di un inasprimento dei rispettivi atteggiamenti nei confronti di Assad e di Kim.I due colossi orientali, infatti, sembrano essere davvero gli unici attori in condizione di porre la parola fine ai soprusi e alle strazianti immagini di queste ore. Salvo che non sia l’occidente a prendere di colpo l’iniziativa. Con gli Stati Uniti di Donald Trump alla finestra e la Gran Bretagna che, attraverso il proprio ministro degli Esteri Boris Johnson, dice di «considerare seriamente» un intervento unilaterale qualora «nuovi attacchi chimici in Siria fossero provati in maniera incontrovertibile». Eventualità possibile e allarmante, proprio perché in grado di schierare sulla rotta di collisione i due blocchi del mondo.