Corea del Nord, Kim: «A maggio chiuderemo sito per i test nucleari»

Domenica 29 Aprile 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 10:00

La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul.Malgrado «sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona chelancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa». Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce del presidente Moon Jae-in, sui giudizi del leader Kim Jong-un espressi nel summit di venerdì a Panmunjon. Con gli Usa, Kim ha detto che non ripeterà «la dolorosa storia della Guerra di Corea» rilevando che «misure concrete sono necessarie per che evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere», ha riportato la Yonhap.«Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo dell'incontro con la Corea del Nord». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump comunica intanto via Twitter il suo ottimismo dopo lo storico summit fra le Coree che ha portato in dote l'impegno ad arrivare a un trattato di pace entro l'anno e alla denuclearizzazione della penisola, e in vista del suo, di vertice, con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Il tycoon riferisce di aver parlato con il presidente sudcoreano Moon e di aver sentito anche il primo ministro giapponese Shinzo Abe, comunicandogli gli sviluppi e le aspettative, in una partita nella quale è obbligato a incedere con cauto ottimismo.Nei giorni scorsi Trump non aveva mancato di sottolineare il suo ruolo nell'aprire la strada ai colloqui fra le due Coree e in passato ha ripetuto a più riprese che nessuno prima di lui è arrivato fin qui. Ma già ieri - in conferenza stampa con Angela Merkel che pure ha riconosciuto come la politica di Trump sulle sanzioni in particolare abbia «aperto nuove possibilità» - ha messo bene in chiaro che se l'auspicato accordo non ci sarà «lasceremo la stanza». Perché se in passato la Corea del Nord si è presa gioco degli Stati Uniti, ha detto, adesso non è più così.Resta così un elemento di incertezza sulle intenzioni di Kim, se davvero sia disposto ad andare fino in fondo. Trump si è mostrato cautamente fiducioso, conscio tuttavia di quell'elemento di vaghezza che pure rimane nei solenni impegni presi ieri. Qualche elemento lo ha dato anche il neo segretario di Stato Mike Pompeo, che a Pasqua si è recato in gran segreto a Pyongyang ad incontrare Kim: parlando a Bruxelles nelle scorse ore, ha detto di avere avuto l'impressione che Kim fosse «serio» sui negoziati per la denuclearizzazione. Pur aggiungendo: «Sono sempre cauto. Ci sono molti precedenti importanti. Sono state fatte promesse in passato, sono state alimentate speranze e poi infrante».Intanto i media nordcoreani hanno dato una copertura ampia al summit di Panmunjom, riferendo oggi l'impegno sulla «denuclearizzazione completa». Lo ha fatto ad esempio l'agenzia Kcna. Mentre il Rodong Sinmun, l'organo ufficiale del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato oltre 60 fotografie dell'evento, dalla stretta di mano al confine tra Kim Jong-un e Moon Jae-in fino al ritratto ufficiale delle due delegazioni. La Kctv, la tv di Stato, ha trasmesso un lungo servizio con immagini per circa 30 minuti. E anche questi, a loro modo, sono messaggi importanti.