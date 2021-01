Corea del Nord,la moglie di Kim sparita dalla scena

Ci eravamo abituati a vedere Ri Sol Ju a fianco del marito Kim Jong un, con il solito sorriso dolce e le borsette lussuose. Una presenza discreta e piacevole, da sfoggiare ai summit internazionali e alle cerimonie pubbliche. Ma è da almeno un anno che la first lady nordcoreana sembra sparita dalla circolazione. Nessuna apparizione pubblica dal 25 gennaio del 2020, riferisce il sito specializzato in affari della Corea del Nord NK News.

Poco più di un anno fa, Ri Sol Ju era al Teatro Samjiyon in compagnia del consorte per partecipare a uno spettacolo organizzato per festeggiare l'inizio dell'anno lunare. Ex cantante, potrebbe avere 32 anni, nel luglio del 2012 aveva fatto la sua prima apparizione pubblica, e da allora aveva presenziato a più di 100 occasioni mondane. Di lei si può dire che sia stata la prima consorte di un leader nordcoreano ad apparire in pubblico così spesso accanto al marito, e a volte anche da sola. Il regime ha contato su di lei per far apparire Kim Jong un un "leader normale". E infatti proprio tra il 2018 e il 2019 Ri Sol Ju ha partecipato più di frequente a eventi pubblici, periodo che coincide al disgelo dei rapporti con il Sud e alle aperture diplomatiche verso gli Stati Uniti. Quel ruolo Ri Sol Ju l'ha svolto alla perfezione, accompagnando Kim ai summit con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, al quale avrebbe confessato, parlando in confidenza, di essere preoccupata per il marito perché stressato dal troppo lavoro. Kim, inoltre, fuma molto e alla moglie non fa tanto piacere.

Difficile che la sua assenza sia dovuta a una caduta in disgrazia o che sia stata eliminata dal regime. Molto più facile ipotizzare che per la first lady sia stata decisa una condotta di vita più riservata a causa della pandemia. Nonostante i zero casi di Covid-19 dichiarati da Pyongyang, è improbabile che il virus non sia arrivato anche in Corea del Nord. Ri Sol Ju è mamma e potrebbe avere tre figli, ancora molto piccoli. La scelta di preservare la salute sua e dei bambini, e dunque anche del marito, potrebbe essere la spiegazione più plausibile per la sua scomparsa dai radar.

