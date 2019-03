Corea del Nord, Kim Jong-un ci riprova e ricostruisce il sito missilistico di Sohae

Sabato 9 Marzo 2019, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la risposta piena di stizza al mancato accordo del vertice di Hanoi. La pensano così gli analisti CSIS Korea Chair, piattaforma indipendente di base a Washington impegnata a monitorare le mosse del regime nordcoreano. La Corea del Nord ha iniziato in parte la ricostruzione della piattaforma di lancio di missili del sito spaziale di Sohae (Tonchan-ni), situato nella provincia di Pyongan settentrionale e la notizia avrebbe poco di confortante.A renderlo noto è stato il think tank americano e sudcoreano 38 North appena alcuni giorni dopo la conclusione del summit in Vietnam tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader Kim Jong-un. Secondo 38 North, i lavori sarebbero iniziati tra il 16 febbraio e e il 2 marzo. Le immagini satellitari hanno mostrato il ripristino delle normali attività del cosmodromo evidenziando la costruzione di un nuovo impianto sulla piattaforma di lancio. Il centro spaziale era attivo dal 2011 ed era stato parzialmente smantellato in seguito all'avvio dei negoziati tra Usa e Corea del Nord, sulla scia del summit di Singapore del 12 giugno 2018. Ad agosto, però, ancora le immagini via satellite avevano portato gli analisti di 38 North a riscontrare un congelamento delle operazioni di chiusura del sito. Le immagini più recenti, acquisite il 6 marzo, non fanno che confermare la versione di alcuni giorni fa, verificata anche dai servizi segreti sudcoreani. La Corea del Nord prosegue rapidamente nella ricostruzione della rampa di lancio dei missili e della struttura utilizzata per testare i motori. È la prova, a detta degli analisti, di quanto sia facile per il regime nordcoreano retrocedere sulle promesse relative alla completa e irreversibile denuclearizzazione.Dal 2017 Pyongyang ha congelato i test e il sito spaziale di Sohae potrebbe essere utilizzato per l'esplorazione pacifica dello spazio, ma anche per condurre nuovi lanci di missili balistici intercontinentali, vietati delle dalle Nazioni Unite. Le recenti attività nella struttura di Sohae potrebbero essere la dimostrazione che la Corea del Nord ora vuole alzare di nuovo la voce con gli americani in seguito alla momentanea rottura con Washington avvenuta dopo il nulla di fatto di Hanoi. In seguito all'incontro con Kim, Trump aveva detto che il summit in Vietnam era fallito perché la Corea del Nord aveva chiesto la revoca di tutte le sanzioni internazionali in cambio di garanzie non sufficienti. Secondo la versione dei nordcoreani arrivata a notte fonda, invece, Kim avrebbe chiesto al Capo della Casa Bianca di revocare solo 5 delle 11 sanzioni Onu. Il dialogo, tuttavia, non si arresta e ora la palla passa alla Corea del Sud.