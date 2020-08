Corea del Nord, il ritorno di Kim Jong-un: ha partecipato a una riunione ufficiale

Il 'ritorno' di Kim Jong-un. Il leader della Corea del Nord, da mesi al centro di speculazioni sulle sue condizioni di salute, ha ufficialmente partecipato ad una riunione del Politburo e del comitato politico esecutivo nella giornata di ieri.

Lo ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, Kcna. In cima all'agenda, l'emergenza coronavirus (anche se Pyongyang non ha mai confermato un solo caso e ha imposto il lockdown a Kaesong solo per un "sospetto" contagio) e l'arrivo del tifone Bavi.

Kim, riporta la Kcna, ha denunciato "carenze" nel lavoro di prevenzione contro il "virus maligno" e ha sottolineato la necessità di "misure attive". Ma i media ufficiali non entrano nei dettagli. In previsione dell'arrivo del tifone, aggiunge l'agenzia, Kim ha insistito sull'imperativo di "evitare vittime e ridurre i danni alle coltivazioni".



