Corea del Nord, stop al nucleare: «Fiducia in Trump». In arrivo vertice a Pyongyang tra Kim e Moon

Giovedì 6 Settembre 2018, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Kim ha «fiducia incondizionata in Trump» e vuole «denuclearizzare la Corea del Nord entro la fine del suo mandato presidenziale».Rassicurazioni che arrivano dall’inviato speciale sudcoreano Chung Eun-yong che, nel corso della giornata di mercoledì, ha incontrato Kim Jong-un in persona in quel di Pyongyang.«Questo clima di distensione continuerà nonostante alcune difficoltà che hanno caratterizzato i negoziati tra gli Stati Uniti e il Nord». A patto che anche gli americani «facciano la loro parte nel venire incontro alle richieste» riguardanti la penisola orientale. Che allentino, cioè, la morsa militare ed economica attorno all’oramai ex nemico giurato.Chung si fa altresì portavoce di smentite firmate Kim: «Non ha mai detto nulla di male a nessuno dei suoi collaboratori sul conto di Trump». E, aspetto ancora più rilevante, capace di andare ben al di là di vecchie scintille diplomatico-mediatiche: «Il leader ritiene che sia giunto il tempo di porre fine a settant’anni di ostilità tra le due Coree».E adesso, con gli americani a fare da sfondo, si lavora già al prossimo vertice: quello che dovrebbe tenersi proprio a Pyongyang dal 18 al 20 di settembre. I protagonisti? Kim da una parte ed il suo omologo del Sud, Moon Jae-In, dall’altra. L’ennesimo appuntamento con la storia di un anno intensissimo per le relazioni internazionali. È dal 2007, infatti, che un presidente sudcoreano in carica non si reca presso la capitale dei “cugini” del Nord. Si tratta, inoltre, del terzo meeting di questo 2018 tra le due figure istituzionali più alte di una vicenda che, finalmente, potrebbe davvero volgere al termine.Trump dal canto suo esprime soddisfazione, come sempre via Twitter, e approfitta ancora una volta della politica estera per distrarre almeno una parte delle attenzioni del pubblico dalle sue grane giudiziarie.Al tempo stesso, però, gioca a tenere alta la tensione proprio per poter sfruttare il dossier nordcoreano come una sorta di potenziale valvola di sfogo della sua retorica. Non a caso, soltanto pochi giorni fa, aveva deciso di cancellare con un colpo di spugna un viaggio del segretario di Stato Mike Pompeo che sarebbe dovuto volare alla volta di Pyongyang.Distensione sì, dunque.Bisognerà capire, però, alle condizioni di chi.