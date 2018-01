Corea del Sud, incendio in ospedale: almeno 41 morti

È di almeno 41 morti e circa 70 feriti, di cui 13 in condizioni critiche, il bilancio di un incendio divampato nell'ospedale di Milyang, città sud-orientale della Corea del Sud, il peggiore incidente nel paese negli ultimi decenni. Si presume che le fiamme si siano sprigionate dalle sale del pronto soccorso al piano terra dell'edificio principale dell' ospedale, intorno alle 7.30 del mattino ora locale (le 23.30 di ieri in Italia) e sono state domate dopo circa un'ora e 40 minuti di lavoro da parte dei vigili del fuoco. Al momento dell'incendio all'interno dell' ospedale c'erano almeno 100 pazienti, riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, mentre nella casa di cura adiacente 93 pazienti sono stati evacuati e sono tutti illesi. Non sono ancora note le cause del rogo.

Venerdì 26 Gennaio 2018, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA