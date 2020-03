Coronavirus, l'attore napoletano a New York: «Io in isolamento volontario, tutti gli altri in strada»

Ha fatto discutere, intenerire e anche spaventare il video che, nei giorni scorsi, la makeup artist Clio ha divulgato attraverso le sue pagine social. «Sono scappata da New York, qui la gente sta in fila per le armi, le grandi città americane non sono più sicure». Solo da qualche giorno gli Stati Uniti hanno avviato misure di contenimento del contagio da coronavirus, mentre i casi raddoppiano di giorno in giorno. In alcuni Stati è scattata la corsa alle armi, il cui possesso è protetto dalla Costituzione e sancito dal II emendamento. Cittadini terrorizzati all'idea di una crescita della delinquenza per effetto della depressione economica che di certo verrà dalla serrata di buona parte delle attività produttive, si stanno armando fino ai denti mentre, sul fronte delle misure sanitarie, la situazione è in evoluzione continua. Nello Stato di New York, però, l'accesso alle armi è meno semplice che altrove. Sono infatti in vigore sei regolamentazioni su sette per l'acquisto di pistole e fucili; per fare un paragone basta pensare che in Idaho e Montana non esiste alcune restrizione a riguardo. Più stringenti che a New York, le norme risultano solo in California e Connecticut.

Ma cosa accade in questi giorni nella Grande Mela, la città che non dorme mai? La percezione del pericolo è ancora assai relativa, forse anche per effetto delle politiche di Trump che, fino a una settimana fa, aveva minimizzato il pericolo. Da lunedì, poi, sono chiuse le scuole pubbliche ed è scattata la serrata per teatri, cinema e luoghi di aggregazione. A Manhattan, oltre un milione e mezzo di abitanti, vive Stefano Meglio, attore napoletano che si è trasferito negli Stati Uniti diversi anni fa. Sposato, due figli, Stefano ha inviato a Il Mattino un video girato nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione della metropolitana di Manhattan. «Non vedo file per l'acquisto di armi, d'altronde qui nello stato di New York le leggi sono molto più restrittive che altrove, ma c'è scarsa percezione del rischio. Come vedete, anche dopo le indicazioni del governo, qui la vita continua come se nulla fosse. La gente va in giro, passa il tempo all'aperto, sembra Pasqua: si sentono tutti come in vacanza». Le immagini rimandano jogger in corsa, bimbi alle giostre, coppie che passeggiano, ragazzi che giocano a basket, altri che circolano in bicicletta. «Non una mascherina, nessuno indossa i guanti tantomeno rispetta le distanze di sicurezza. Ma io e la mia famiglia siamo in quarantena volontaria: ormai da una settimana mia moglie, istruttrice di pilates, e io non lavoriamo e teniamo i bimbi in casa. Sto seguendo con apprensione quello che sta accadendo in Italia e abbiamo deciso che noi ci atterremo alle misure di sicurezza vigenti nel mio Paese e particolare in Campania. Ne va della nostra sicurezza».



Nello Stato di New York le massime cariche politiche sono di origini campane e la comunità italiana è una delle più numerose. Il governatore è, origini di Nocera Inferiore e Tramonti, mentre il sindaco è, nonni di Sant'Agata dei Goti e Matera. Entrambi hanno adottato misure restrittive prima che la presidenza degli Stati Uniti si esprimesse con chiarezza sulla pandemia in corso. «Ciò che sta accadendo in Italia tiene col fiato sospeso ogni concittadino o persona di origini italiane che vive negli States e credo che anche il governatore e il sindaco si siano mossi in anticipo rispetto a Trump perché si sono resi conto che in una metropoli come questa il contagio potrebbe provocare un disastro. Per quanto mi riguarda, però, qui negli Stati Uniti si sta facendo ancora troppo poco per contenere il rischio epidemiologico e per far capire alle persone che stare in casa è al momento l'unico modo per tenersi al riparto. Le maglie ancora larghe delle misure di sicurezza lasciano ciascuno libero di fare un po' come gli pare». «Esiste poi un grande dislivello economico tra le varie fasce della popolazione. Noi attualmente stiamo vivendo attingendo ai nostri risparmi, i nostri figli frequentano la scuola pubblica e sono andati a lezione fino a venerdì scorso, mentre gli istituti privati, i cui genitori pagano anche 30mila dollari l'anno per un asilo, hanno chiuso quindici giorni fa. Dalla settimana scorsa le produzioni cinematografiche sono parzialmente ferme. Avrei dovuto girare un cortometraggio diretto da un regista cinese e da uno venezuelano con gli studenti della New York University, ma il mondo accademico si è fermato in conseguenza delle nuove disposizioni; dal 14 al 19 aprile dovrei essere a Roma per lo spettacolo “Dodici baci sulla bocca” con Francesco Di Leva, mio fraterno amico da 25 anni e direttore del Nest con il quale collaboro da anni. Lo spettacolo in scena da dodici anni è già andato in scena a gennaio a Napoli e a Milano, ma a questo punto le repliche di Roma salteranno sicuramente. E' chiaro che a questo punto ciascuno di noi avrà delle ripercussioni economiche serie, Trump ha dichiarato che saranno stanziati mille dollari per ogni cittadino, ma non ha specificato quali categorie potranno accedere al sussidio e, in campagna elettorale, tutto appare ancor più vago».

Esiste poi tra il nostro Paese e gli Usa un'enorme differenza nel sistema sanitario. In Italia verte tutto sulla struttura pubblica, negli Stati Uniti il sistema è privato e legato alle assicurazioni, «Cuomo ha assicurato che nessuno pagherà degli extra per prestazioni legate al coronavirus, tuttavia i contratti assicurativi hanno spesso parametri vaghi in merito alla gamma di prestazioni coperte e a quelle che invece il cittadino deve comunque pagare, per cui c'è comunque confusione. E anche in conseguenza di questo tipo di sistema, credo che sia attualmente impossibile stabilire quanti cittadini abbiano contratto il virus, e poi si è partiti con i tamponi in ritardo netto rispetto all'Europa». Attualmente i contagi negli Stati Uniti sono 13.300, le vittime 193. In California è scattato il lockdown. Il presidente Trump ha cancellato il G7 in programma per giugno a Camp David; il summit si svolgerà in videoconferenza.

