​Bevono alcol adulterato come misura preventiva contro il coronavirus: muoiono 20 persone

A Istanbul, 20 persone sono morte e 34 sono ricoverate in ospedale in terapia intensiva dopo essersi avvelenate con dell'alcol adulterato, credendo che fosse una buona misura preventiva contro il coronavirus, secondo quanto raccontato dai media locali.



Le 20 persone decedute sarbbero tutte cittadini del Turkmenistan. La polizia turca ha avviato un'indagine sul caso e al momento sono state arrestate sette persone coinvolte nella vendita di alcolici.



Nel frattempo, in Turchia sono già stati registrati 191 casi di coronavirus e due decessi.



