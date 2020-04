Coronavirus, anziano su una gru per vedere dalla finestra la moglie in casa di cura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 88 anni ha usato una gru per vedere sua moglie dalla finestra di una casa di cura che per motivi di sicurezza ha proibito le visite ai familiari. La struttura, che si trova nella città di Waltham, USA, è in quarantena dal 14 marzo per proteggere la salute delle persone che vi abitano., che era solito visitare quotidianamente la moglie.«La routine di mio padre per gran parte dell'anno è stata: svegliarsi, fare colazione e andare intorno alle 10 o alle 11 del mattino [...] fino alle 6 o 7 di sera alla casa di cura, tutti i giorni», questo ha dichiarato Chris Avtges, il figlio dell'uomo, a Yahoo Life.per permettere all'anziano coniuge di vedere la moglie, chiedendo aiuto sui social network.in modo che Nick potesse in qualche modo avvicinarsi alla casa dove si trova sua moglie Marion.Quando l'uomo ha saputo dell'idea «ha cominciato a piangere, è rimasto colpito da ciò che stavamo cercando di mettere insieme», ha continuato il suo racconto il figlio.La coppia è sposata da 61 anni. «Spero che questo ispiri altre persone a realizzare questa cosa chiamata vita», ha concluso Chris, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a favorire l'incontro tra i suoi genitori.