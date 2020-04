Coronavirus e quarantena, atleta russo corre una maratona di 100 chilometri intorno al suo letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atleta russoè diventato famoso sui social dopo aver dichiarato di aver corso 100 chilometri intorno al suo letto, per rispettare l'isolamento imposto per ridurre il contagio da coronavirus e non rinunciare a allenarsi. L'uomo che vive nella città di Vladivostok, nell'estremo oriente della Russia, ha impiegato più di 10 ore per completare quella distanza, senza dimenticare di idratarsi, mangiando frutta e persino giocando con i suoi figli.Il corridore ha trasmesso parte della sua impresa su Instagram, raccogliendo centinaia di Mi piace.L'atleta ha spiegato che intendeva partecipare allauna gara a tappe che prevede una corsa di 250 chilometri per sette giorni nel deserto del Sahara. Tuttavia, dopo la sospensione della competizione a seguito della pandemia covid-19, Yakujny ha deciso di correre parte di quella distanza nella sua stanza, impiegando 10 ore e 19 minuti.