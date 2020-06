Coronavirus, l'Australia pronta a chiudere l'accesso ai turisti fino al 2021

L'Australia, grazie alla chiusura dei voli internazionali e a severissime norme sul distanziamento sociale, è uno dei paesi al mondo che meglio ha fronteggiato l'emergenza coronavirus. Lo dimostrano i dati del contagio in tutto il paese, anche se un recente incremento dei casi continua a indurre le autorità ad adottare la massima prudenza. Per questo motivo, l'Australia sta pensando di estendere il divieto di accesso ai turisti dall'estero fino all'inizio del 2021.

Lo ha rivelato il ministro australiano Simon Birmingham: il divieto riguarderà tutti i visitatori provenienti dall'estero, fatta eccezione per studenti e lavoratori stranieri (per cui varrà comunque la quarantena obbligatoria di 14 giorni). Come spiega il New York Times, dietro la decisione di allentare le restrizioni per gli studenti universitari stranieri c'è la drammatica situazione finanziaria degli atenei come conseguenza dell'emergenza coronavirus.

In Australia, dall'inizio della pandemia, sono stati appena 7300 i casi accertati e 102 le vittime totali. La scorsa settimana, tuttavia, un focolaio nello stato di Victoria (il secondo più popoloso di tutto il paese) ha riattivato l'allarme: 21 nuovi casi positivi in un solo giorno, l'aumento maggiore da oltre un mese, di cui 15 persone rientrate dall'estero.

