Covide negli Usa, centinaia di bambini contagiati al campo estivo in Georgia

​Coronavirus, sono centinaia i bambini contagiati in un campo estivo in Georgia, negli Usa. La loro età media è di 12 anni e sono stati contagiati dal Covid19 durante le vacanze in un campo estivo. Positivi anche diversi membri dello staff. Lo rivela un rapporto dei Cdc, la massima autorità sanitaria federale negli Usa, secondo cui sono almeno 260 i casi di Covid19 accertati dopo i test condotti su 344 individui che hanno soggiornato nel centro lo scorso mese.

La notizia piomba nel momento in cui negli Usa è polemica sulle eventuale riapertura delle scuole fortemente voluta da Donald Trump.

