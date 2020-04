Coronavirus, bambino di 9 anni incontra oltre 170 persone: ma non infetta nessuno

Ultimo aggiornamento: 20:37

Sta facendo discutere inil caso di un bambino di nove anni che ha contratto ile non ha trasmesso ilnonostante sia entrato in contatto con più di 170 persone. E ora una ricerca condotta dasuggerisce che ipotrebbero non essere i principali responsabili della diffusione del virus.Il ragazzo faceva parte di un gruppo di casi collegati a, l'uomo d'affari che divenne il primo britannico a essere positivo al coronavirus dopo aver partecipato a una conferenza alo scorso gennaio.Walsh ha involontariamente trasmesso l'infezione quando si è incontrato con 10 adulti britannici e una famiglia di cinque persone in uno chalet nella località sciistica di Contamines-Montjoie, nell'Alta Savoia, dopo un volo daLa maggior parte degli ospiti dello chalet hanno contratto il virus, compreso il bambino di 9 anni. Un'indagine di Public Health France, però, ha rilevato che il bambino non lo ha trasmesso a nessuno dei suoi fratelli né a chiunque altro sia entrato in contatto con lui, tutte le 172 persone sono state messe in quarantena per precauzione. Nessuna però è stata contagiata dal ragazzno.Il rapporto sull'indagine pubblicata su Clinical Infectious Diseases descrive come i test hanno rivelato che il ragazzo è stato infettato da Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19, e anche dall'influenza e da un comune virus del raffreddore. Mentre entrambi i suoi fratelli hanno preso le ultime infezioni, ovvero influenza e raffreddore, nessuno di loro ha intercettato il coronavirus.«Un bambino, co-infettato da altri virus respiratori, ha frequentato tre scuole mentre era sintomatico, ma non ha trasmesso il virus, suggerendo potenziali diverse dinamiche di trasmissione nei bambini», ha detto Kostas Danis, un epidemiologo di Public Health France all'agenzia di stampa francese AFP.Ma perché il ragazzo non ha infettato nessuno? Il ragazzo, spiegano i medici, presentava solo sintomi lievi e risultava avere livelli di virus appena rilevabili. Si pensa, qundi, che il basso livello di infezione spieghi il motivo per cui non ha infettato altre persone.«I bambini potrebbero non essere una fonte importante di trasmissione di questo nuovo virus», scrivono.Molti scienziati, scrive il The Guardian, sospettano che la risposta immunitaria dei bambini sia in qualche modo in grado di eliminare le infezioni più rapidamente rispetto agli adulti più anziani, che tendono a essere colpiti molto più duramente dalla malattia.Il ruolo dei bambini nella diffusione del virus, quindi, rimane uno dei misteri chiave della pandemia di coronavirus e si sta ancora discutendo se coloro che sviluppano pochi o nessun sintomo siano portatori. Mentre la percentuale di bambini che soffrono di una malattia grave è minuscola rispetto a quella degli anziani, alcuni si sono ammalati gravemente e sono morti a causa dell'infezione.