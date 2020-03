Coronavirus, Boris Johnson è positivo: sono in autoisolamento. Crolla la Borsa di Londra

Boris Johnson è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso premier britannico sul suo profilo Twitter. «Nelle ultime due ore ho sviluppato sintomi leggeri e sono risultato positivo al tampone - ha scritto - Sono ora in autoisolamento, ma continuerò a guidare la risposta del governo in video-conferenze nel corso della nostra lotta al virus».



Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020