Coronavirus, in Brasile primo caso confermato di reinfezione da Covid. Una dottoressa di 37 anni, residente nello Stato di Rio Grande do Norte, si è infettata la prima volta nel giugno scorso e la seconda in ottobre.

Lo rivela il ministero della Salute brasiliano. Il sequenziamento genetico ha confermato che la donna si è contagiata con due ceppi differenti del virus.

