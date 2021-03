Coronavirus, il Canada fa sapere ai brasiliani che è pronto ad accogliere lavoratori specializzati

Il Canada, uno dei Paesi più sottopopolati al mondo, uno dei più freddi, ma anche dei più ospitali, sta cercando persone disposte a lavorare nelle terre sconfinate tra il Quebec, Ottawa e le Motagne Rocciose. Lo scrive in Brasile il giornale in inglese "The Rio Times" che esce, oltre che a Rio de Janeiro, la città del Carnevale, in diverse aree chiave del Sudamerica dove molti sono disposti a emigrare per trovare un posto e una sistemazione. «Per chiunque desideri intraprendere una carriera internazionale - scrive l'organo di stampa mente continua l'epidemia di Coronavirus - la buona notizia è che il Canada è alla ricerca di professionisti da trasferire nel paese. Secondo l'agenzia canadese per l'immigrazione Cebrusa Northgate, il governo prevede di accettare oltre 1.233.000 nuovi residenti permanenti nei prossimi mesi. Il presidente dell'agenzia Daniel Braun sottolinea che il Canada ha una grave carenza di manodopera qualificata in diverse posizioni e livelli». «Chiunque pensi che questa sia sotto-occupazione - sostiene il The Rio Times - ha torto. I posti vacanti sono aperti per diverse posizioni e livelli. Il salario minimo è di circa duemila dollari canadesi».

