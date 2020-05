Coronavirus, candeggina venduta come cura miracolosa: multata la “Chiesa della Salute”

Ultimo aggiornamento: 12:26

Il primo paradosso è sotto gli occhi di tutti. Diversi prodotti, tutti a base di, vengono venduti con la promessa di curare vari tipi di malattie, dal diabete all'autismo, passando per il cancro, l'acne e anche il. Eppure, sull'etichetta, le avvertenze parlano chiaro: «Attenzione, veleno». Per questo motivo la, una organizzazione religiosa non convenzionale, è statadalle autorità dell'per 151.200 dollari (poco più di 90mila euro).Nel mirino delle autorità australiane è finita la cosiddetta, un prodotto spacciato per miracoloso e in grado di curare diverse malattie, anche molto gravi. Questa 'soluzione miracolosa' viene venduta da tempo dalla, fondata negli Stati Uniti e con sezioni sparse in diversi paesi del mondo, ma questa volta si è andati oltre: l'Amministrazione dei prodotti terapeutici (Tga) ha infatti ravvisato una palese violazione nella pubblicità più recente del prodotto, che viene spacciato per una cura efficace anche contro il. «La Miracle Mineral Solution consente di curare, mitigare e prevenire gli effetti del», si leggeva in alcuni messaggi promozionali di poche settimane fa.Questi tipi di prodotti contengono il, noto anche come 'ossigeno stabilizzato', e vengono venduti da diversi anni dallain tutto il mondo. Le autorità competenti australiane hanno deciso di sanzionare la Chiesa della Salute con una multa con queste motivazioni: «Non solo non si hanno evidenze dell'efficacia terapeutica di questi prodotti, ma ci sono dei palesi rischi per la salute in caso di utilizzo: nausea, vomito, diarrea, disidratazione grave».Solo un mese fa, a Miami, un tribunale aveva deciso di vietare la vendita di questa 'soluzione miracolosa' per gli stessi motivi che hanno portato le autorità australiane a multare la, che vende i prodotti sul web. Non si tratta di casi sporadici: da almeno un decennio, infatti, i tribunali di tutto il mondo si sono occupati delle denunce di clienti truffati dopo aver acquistato questo genere di prodotti.