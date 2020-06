Coronavirus, a Pechino cresce la paura: cancellati tutti i voli. Brasile, 35.000 nuovi casi in un giorno

Il coronavirus continua a correre. Dalla Cina all'India, nuovi contagi e nuove restrizioni. A Pechino sono stati confermati altri 31 nuovi casi trasmessi localmente e sei asintomatici. Lo riferiscono le autorità sanitarie della capitale cinese. Stop, quindi, a tutti i collegamenti aerei con Pechino per preservare la salute pubblica, hanno spiegato le autorità. Secondo dati di VariFlight, alle 9 di questa mattina ora locale sono stati cancellati circa 850 voli da e per i due aeroporti internazionali di Pechino. Sospesi anche i collegamenti con i bus per l'aereoporto. A oggi, sono 557 i casi locali confermati a Pechino, tra cui 411 dimessi dall'ospedale dopo essere guariti e nove morti. Ci sono ancora 137 pazienti in cura e 12 asintomatici sotto osservazione. Sono invece 174 i casi importati nella capitale cinese, uno in ospedale.

Brasile. Sono stati registrati 1.282 nuovi morti nelle ultime 24 ore, portando a 45.241 il totale dei decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità brasiliano, aggiornando a 923.189 il totale delle persone contagiate, 34.918 in più rispetto a ieri. Si tratta dell'aumento di positivi più alto in un solo giorno dallo scoppio della pandemia nel Paese tre mesi fa, ha sottolineato il ministero della Sanità diffondendo il bollettino quotidiano.

India. Sono quasi dodicimila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze legate al virus, 2.004 in un solo giorno. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano, che a 100 giorni dallo scoppio della pandemia nel Paese aggiorna a 11.903 il totale delle vittime. È invece salito a 354.065 il totale delle persone contagiate dal Covid-19.

Il presidente dell'Honduras positivo. Juan Orlando Hernandez, è risultato positivo al test. Lo ha annunciato lui stesso in un discorso televisivo. «Come presidente della nazionale e cittadino responsabile, voglio dirvi che durante il fine settimana ho iniziato a sentirmi poco bene e oggi mi è stata diagnosticata l'infezione da Covid-19», ha annunciato. Hernandez ha quindi spiegato di avere sintomi moderati e di essere sotto cura.



Libia. Nelle ultime 24 ore 17 nuovi contagi, che portano a 484 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook. Il numero dei morti resta stabile a 10, mentre i guariti salgono a 76 e le persone attualmente positive a 398. Misure di lockdown sono in vigore in molte città del Sud per tentare di limitare la diffusione del virus.

