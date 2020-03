Coronavirus in crociera, su Costa Luminosa passeggera italiana e marito positivi: sbarcati l'8 marzo

«Costa Crociere conferma di essere stata informata dalle autorità di Porto Rico che un'ospite italiana di 68 anni e suo marito sono risultati positivi al Covid-19. La donna era stata fatta sbarcare dalla nave Costa Luminosa per ragioni di salute l'8 marzo scorso e ricoverata in ospedale a San Juan di Puerto Rico». Lo si legge in una nota di Costa Crociere.



«Dopo aver mostrato a bordo i sintomi di un comune raffreddore, la donna era stata messa sotto osservazione e in isolamento cautelativo nell'ospedale di bordo - si legge - Durante la notte, prima che la nave raggiungesse San Juan de Portorico, i medici avevano riscontrato un peggioramento delle sue condizioni segnalando il caso all'arrivo della nave e consentendo quindi l'ospedalizzazione a terra. Per cautela il medico della nave aveva richiesto che la paziente fosse sottoposta al test per coronavirus a scopo precauzionale. La salute e la sicurezza degli ospiti e dei membri dell'equipaggio è per Costa Crociere una priorità assoluta. A bordo della Costa Luminosa, in attesa dei risultati ufficiali e visto l'emergenza in corso, il livello di sanificazione a bordo, già precedentemente elevato seguendo la politica di Costa Crociere su tutta la sua flotta, è stato ulteriormente innalzato al fine di garantire il massimo livello di igiene e sicurezza per tutti gli ospiti e membri dell'equipaggio. Costa Crociere ha, inoltre, deciso di attuare uno specifico protocollo sanitario sull'attuale crociera di Costa Luminosa per mitigare ulteriormente i rischi».



«Anche le attività di aggregazione durante le quali non è possibile osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i partecipanti sono state annullate. A partire da domani, tutti gli ospiti e i membri dell'equipaggio saranno sottoposti a controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente la salute a bordo. A bordo di tutte le navi di Costa Crociere, fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19, vengono implementate rigide procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco, incluso lo screening della temperatura corporea, la valutazione medica gratuita per sintomi sospetti simili a quelli causati dal COVID-19. A causa delle recenti restrizioni imposte dal governo spagnolo, che ha chiuso temporaneamente i propri porti, la nave non potrà fare scalo a Santa Cruz de Tenerife né a Malaga come da itinerario, ed è attualmente in navigazione verso Marsiglia», concludono.