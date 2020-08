Coronavirus, in Croazia nuovo record contagi: 265 in 24 ore

Coronavirus , in Croazia nelle ultime 24 ore si sono registrati 265 nuovi contagi da coronavirus, nuovo record giornaliero dall'inizio dell'epidemia. Come riferiscono i media regionali, da ieri si è avuto un altro decesso legato al covid-19, con i totali che salgono a 7.594 casi e 169 vittime. I test effettuati da ieri sono stati 1.647, con il numero dei casi attivi che è ad oggi di 1.842. I pazienti in ospedale sono 135, 12 dei quali in terapia intensiva.

Da alcuni giorni il numero dei contagi in Croazia è in crescita, a fronte peraltro di un numero di test giornalieri relativamente basso, ma il ministro della sanità Vili Beros non si è mostrato oggi eccessivamente preoccupato sostenendo che si tratta di un trend legato alla stagione turistica. Vari Paesi europei- fra cui Austria, Slovenia, Gran Bretagna, Germania - hanno imposto restrizioni e quarantena agli arrivi dalla Croazia, ritenuta un Paese non sicuro dal punto di vista epidemiologico. Per gli arrivi in Italia dalla Croazia vi è l'obbligo del test di positività o meno al coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 17:42

