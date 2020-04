Coronavirus: disinfettante contro il virus, un santone-venditore dietro la cura choc di Trump

Si fa chiamare l'Arcivescovo della Chiesa Genesis II, detta 'della Salute e della Guarigionè, il cui santissimo sacramento è un composto di biossido di cloro che viene spacciato come cura miracolosa contro ogni male. Bastano da tre a sei gocce al giorno mischiate nell'acqua per sconfiggere il cancro, la malaria, l'Aids, e persino l'autismo. Sarebbe proprio lui ad aver ispirato l'idea shock di Donald Trump, quella di sperimentare le iniezioni di disinfettante sui pazienti positivi al Covid-19 per «ripulire i polmoni» dal virus.

Coronavirus, Trump: «Iniezioni di disinfettante per uccidere il virus». Insorgono i medici. Poi il presidente fa retromarcia

Mark Grenon, 60 anni, vive in Florida. Per molti è un predicatore ed un leader spirituale, per altri un semplice millantatore ed impostore che agisce al di fuori della legalità, vendendo il suo prodotto col marchio MMS ('miracle mineral solution') ingannando e alimentando false speranze in migliaia di persone malate. È stato lui stesso a raccontare sulla sua pagina Facebook di aver scritto pochi giorni prima l'uscita di Trump una lettera indirizzata alla Casa Bianca, sponsorizzando col tycoon il rimedio della varechina. «Caro signor presidente - avrebbe scritto secondo quanto riporta il Guardian, il primo media ad accendere un faro su Grenon - legga questa missiva ed intervenga».



Sì, intervenga, perchè nel frattempo la Fda (Food and Drugs Administation) aveva ottenuto un'ingiunzione per bloccare la vendita del 'composto miracolosò, una grave minaccia per gli affari del presunto santone guaritore. Intanto sulla stessa pagina Facebook Bill Gates, al lavoro per accelerare la ricerca sul vaccino anti Covid-19, viene definito come l'Anticristo, un post che riceve il plauso di centinaia di follower che gravitano in quel mondo nebuloso che va dai cospirazionisti ai ciarlatani della 'junk sciencè, la scienza spazzatura. Un mondo che più di una volta ha attirato l'attenzione del tycoon, sempre più in rotta di collisione con medici e scienziati, e con gli stessi esperti ingaggiati dalla Casa Bianca per sconfiggere la pandemia.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA