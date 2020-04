Coronavirus, Olimpiadi 2021 di nuovo a rischio, nel mondo 3 milioni di contagiati, negli Usa gli stessi morti della guerra del Vietnam

Coronavirus, sono oltre tre milioni i casi e più di 211.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. Gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 3.041.550 casi e 211.159 decessi. Solo negli Stati Uniti i contagi sono 988.451 e 56.245 i decessi. Lo stesso tributo di morte pagato - viene fatto notare - per la guerra in Vietnam.

Dopo gli Usa, il Paese più colpito risulta essere la Spagna con 229.422 casi e 23.521 morti.

Olimpiadi 2021 di nuovo a rischio

«Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi (olimpici) saranno annullati». Lo ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi a Tokyo, Yoshiro Mori, in un'intervista al giornale giapponese Nikkan Sports.

Il Giappone, che inizialmente a tenuto un atteggiamento blando contro la pandemia, è alle prese con un tasso di disoccupazione aumentato per la prima volta in due mesi dato cje l'emergenza ha eliminato più posti di lavoro. A riferirlo è il governo. Il tasso di disoccupazione è salito al 2,5 per cento a marzo dal 2,4 per cento del mese precedente, secondo quanto rilevato dal Ministero degli affari interni e delle comunicazioni. Il numero di impiegati era di 67 milioni, in aumento dello 0,2 per cento rispetto all'anno precedente, ha affermato il ministero. I produttori hanno perso 240.000 posti di lavoro per un totale di 10,45 milioni sui libri paga e l'industria alberghiera e dei servizi di ristorazione ha visto una riduzione di 140.000 persone a 4,01 milioni. I servizi medici e assistenziali hanno aggiunto 400.000 posizioni a un totale di 8,78 milioni.

Cina, solo tre casi locali, nessuno a Wuhan

La Cina registra tre nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19 nella provincia di Heilongjiang e tre casi 'importatì. I dati della Commissione sanitaria nazionale parlano di 82.836 casi dall'inizio dell'emergenza e 4.633 morti, mentre sono 77.555 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione. Nel gigante asiatico i dati ufficiali confermano un totale di 1.639 casi importati: tra questi, 552 persone sono ancora in cura e 21 versano in gravi condizioni. Sono invece 997 i soggetti asintomatici sotto sorveglianza sanitaria. Anche oggi non vengono segnalati nuovi casi nella provincia di Hubei (68.128 contagi in totale secondo gli ultimi dati), dove si trova Wuhan, la prima città a fare i conti con l'emergenza coronavirus.

Coronavirus, a Pechino tornano in classe 50mila studenti

Allarme Oms. «Siamo lontani dalla fine della pandemia. L'Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa». Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul coronavirus. «La strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti», ha sottolineato.

Iran: alcol adulterato come cura, 700 morti. Oltre 700 persone sono morte in Iran nel primo mese del nuovo anno persiano (dal 20 marzo al 19 aprile) per aver ingerito alcol adulterato con la convinzione che aiutasse a proteggere dal coronavirus. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Kianoush Jahanpour. I casi di avvelenamento registrati sono oltre tremila in diverse province della Repubblica islamica, dove la vendita di alcol è vietata ma non mancano le denunce di episodi di contrabbando.

Coronavirus e depressione, un adolescente su tre ha sintomi: «Sentono la mancanza della scuola». Più colpite le ragazze

Coronavirus, Mattarella: «Scuole chiuse una ferita per tutti, uscire per andare in classe è esercizio di libertà»

Tra i contagiati, almeno 809.400 sono ora considerati guariti. Gli Stati Uniti, che hanno registrato la prima morte legata al coronavirus all'inizio di febbraio, sono il Paese più colpito in termini di numero di decessi e casi, con 54.877 morti e 965.933 contagi. Almeno 107.045 persone sono state dichiarate guarite. Dopo gli Stati Uniti, i Paesi più colpiti sono l'Italia con 26.644 morti per 197.675 casi, la Spagna con 23.521 morti (209.465 casi), la Francia con 22.856 morti (162.100 casi) e il Regno Unito con 20.732 morti (152.840 casi). La Cina (esclusi i territori di Hong Kong e Macao), dove iniziò l'epidemia a dicembre, conta ufficialmente un totale di 82.830 casi (3 nuovi tra domenica e lunedì), tra cui 4.633 morti (1 nuovo). L'Europa ha totalizzato 124.759 decessi per 1.379.443 casi, Stati Uniti e Canada 57.513 decessi (1.012.573 casi), America Latina e Caraibi 8.292 decessi (169.174 casi), Asia 8.077 decessi (204.217 casi), Medio Oriente 6.392 decessi (156.097 casi), Africa 1.425 decessi (32.015 casi) e Oceania 109 decessi (8.023 casi).

LEGGI ANCHE Coronavirus, dal 4 maggio si riapre: visite ai familiari ma con mascherina, resta l'autocertificazione

LEGGI ANCHE Coronavirus, dal 4 maggio riaprono i parchi, dal 1° giugno ristoranti, bar e parrucchieri

Australia, successo per app di tracciamento. Oltre un milione di australiani hanno scaricato l'app di tracciamento del coronavirus nelle prime 24 ore da quando è stata lanciata domenica sera dal primo ministro Scott Morrison. L'app COVIDSafe è sostenuta da organizzazioni di medici, infermieri, imprenditori e bancari e registra le connessioni Bluetooth che il telefono di una persona fa con telefoni di persone con cui sia stata in contatto ravvicinato. Basata sul software 'Trace together' usato da Singapore, è collegata a un server governativo e gestita da Amazon. Secondo un sondaggio Newspoll citato dal quotidiano The Australian, gli australiani sono pronti ad allinearsi e sarà facilmente superato il 40% di partecipazione pari a circa 10 milioni di persone, ritenuto necessario per l'efficacia dell'app e quindi per l'allentamento delle restrizioni. Secondo il sondaggio il 54% degli australiani è disposto a installare l'app nel proprio cellulare.

Ultimo aggiornamento: 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA