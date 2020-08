Coronavirus, nel mondo superati i 700.000 morti. Brasile-record: 2,8 milioni di contagi

Coronavirus, i numeri fanno spavento: ha superato la soglia di 700 mila morti il numero ufficiale delle vittime di Covid-19 nel mondo, secondo il conteggio dell'università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono quasi 18,5 milioni con 11.134.735 pazienti guariti.

Brasile. Il bilancio dei casi ha superato la soglia dei 2,8 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università americana, il Paese registra ad oggi 2.801.921 contagi, inclusi 95.819 decessi. Dall'inizio della pandemia in Brasile sono guarite 2.157.484 persone.

Giappone. Registrati 1.240 nuovi casi e altri sei decessi nelle ultime 24 ore: lo riporta la Cnn. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 41.841 e quello dei morti a quota 1.035. Circa un quarto dei nuovi casi sono stati rilevati a Tokyo, che registra così oltre 200 contagi al giorno per l'ottavo giorno consecutivo.

Libia. Nelle ultime 24 ore ci sono 161 nuovi contagi, che portano a 4.224 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook, precisando che i morti salgono a 96. Finora i guariti sono 633 e le persone attualmente positive sono passate da 3.345 a 3.495, con la maggior parte dei casi al Sud. Dopo 5 giorni di lockdown totale (fino ad oggi), da domani e per altri 5 giorni il governo di Tripoli ha disposto il lockdown parziale dalle 21 alle 6 del mattino. Coprifuoco totale decretato anche a Sirte mentre a Misurata il Comitato per la crisi del coronavirus ha chiesto lo stato di emergenza in tutta la città. Il sindaco di Hay Al Andalus, Mohamed Al Futaisi, ha lanciato un appello al governo di Tripoli perché i casi di coronavirus si stanno diffondendo senza controllo. Nella città di Tobruk la situazione è fuori controllo secondo il comitato per il monitoraggio della malattia, che denuncia la mancanza di materiale per effettuare i test.

Messico. Sono 6.148 i nuovi casi di Covid e altri 857 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 449.961 e quello dei morti a quota 48.869. Lo riporta la Cnn.

Australia. Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 725 casi e 15 decessi in 24 ore: lo ha reso noto il premier dello Stato Daniel Andrews, secondo quanto riporta la Cnn. Il nuovo, pesante, andamento giornaliero giunge nel terzo giorno di un lockdown di sei settimane annunciato da Andrews domenica scorsa. Sul totale delle nuove infezioni, 164 sono state collegate a focolai conosciuti, mentre sono in corso indagini per determinare le origini dei casi rimanenti. Inoltre, dodici dei nuovi 15 decessi sono legati a case di riposo. Una delle nuove vittime, ha sottolineato il premier, era un uomo sulla trentina. A livello nazionale, secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Australia registra 19.445 contagi e 247 morti.



Ultimo aggiornamento: 09:07

