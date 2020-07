Coronavirus, diretta: Usa, altri 1.592 morti e Trump difende medico choc. In Cina 101 nuovi casi, focolaio nello Xinjang

Coronavirus, negli Usa sono 1.592 i morti nelle ultime 24 ore, con altri 60 mila contagiati. Il presidente Donald Trump nel frattempo difende una dottoressa protagonista di un video bloccato da Facebook e Twitter: la donna afferma di aver curato centinaia di malati con l'idrossiclorochina, ma anche di dna alieno nelle medicine e di problemi di salute causati da demoni e streghe.



Sono 101 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Cina, 98 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando preoccupazione per la situazione nello Xinjang, la regione più colpita al momento, che ha visto un aumento di 89 contagi. Questo malgrado a inizio mese gli esperti della Commissione Nazionale per la Salute della Cina avessero assicurato che l'epidemia dello Xinjang avrebbe «rallentato nei giorni successivi». Allora nella regione si registravano 17 nuovi contagi al giorno. Nella regione di Liaoning, nel nord-est della Cina, dove è scoppiato un focolaio legato a un impianto ittico nella città di Dalian, si contano otto nuovi contagi, due in più rispetto a ieri. Altri tre casi 'importatì si registrano a Shanghai e Guangdong.

Zanzare e ragni, ecco come difendersi dall’invasione durante l'estate

Riforme, Conte: «Piano entro metà ottobre, agosto al lavoro». La task force comincia da digitale e infrastrutture



Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline (Gsk) per la fornitura di 60 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo riferisce Skynews.

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo, su 60.000 nuovi casi. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Donald Trump difende l'idrossiclorochina come rimedio contro il coronavirus, definisce «ammirevole» la dottoressa del video shock che ha ritwittato e che è bloccato da Facebook e Twitter perchè fonte di disinformazione, e si dipinge come vittima: «Non piaccio a nessuno. Anthony Fauci piace molto», lavora nell'amministrazione ma «io non ho la stessa approvazione. Forse è la mia personalità». «Ho pensato che fosse notevole», dice riferendosi alla dottoressa Stella Immanuel, la protagonista dal video che ha destato l'attenzione del presidente per la sua difesa appassionata dell'idrossiclorochina. Il filmato mostra la pediatra spiegare di aver curato centinaia di malati di coronavirus con il farmaco antimalaria.

«Nessuno deve ammalarsi. Il virus ha una cura», dice Immanuel divenuta la 'nuova star' della destra sul web. La dottoressa non è nuova a dichiarazioni che sollevano scetticismo. Ritiene, ad esempio, che il dna di alieni è attualmente usato nelle cure mediche, che Washington sia governata da «spiriti rettili, metà umani metà extraterrestri», e che i problemi ginecologici come le cisti e l'endometriosi sono causati dai rapporti sessuali nei sogni con demoni e streghe. Trump ha postato il video perchè da tempo difende ed è promotore l'idrossiclorochina. «Molti medici la ritengono molto buona» per il coronavirus: «io ritengo che funzioni nelle fasi iniziali. Io l'ho presa, non fa male», aggiunge il presidente. Mentre il video shock postato fa discutere, ad attaccare Trump è anche Joe Biden. Secondo il candidato democratico alla Casa Bianca il presidente «ha fallito» nel suo compito di base, ovvero prendersi cura del paese. «Corro - dice Biden - perchè Trump è presidente, in gioco c'è la democrazia».