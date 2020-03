Coronavirus, diretta: governo e parti sociali firmano l'accordo per la sicurezza dei lavoratori

Il Coronavirus continua a far paura in Italia e nel mondo: mentre Apple ha deciso di chiudere al pubblico tutti i negozi ad eccezioni di quelli cinesi, a Wuhan i contagi hanno toccato il livello più basso dall'inizio della pandemia con soli 4 casi di infezione.

Italia, ok misure per tutela lavoratori. È stata raggiunta l'intesa tra sindacati e imprese: dopo un lungo confronto andato avanti nella notte, anche in videoconferenza con il governo, è stato firmato il «protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro».

«Questa mattina, presso la presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro». Lo affermano i sindacati in una nota unitaria, parlando di «un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici».

Apple chiude fuori dalla Cina. L'emergenza coronavirus spinge Apple a chiudere al pubblico fino al prossimo 27 marzo tutti i negozi ad eccezione della Cina, dove la diffusione dei casi di positività si è praticamente fermata. In una dichiarazione il colosso ha annunciato che - laddove possibile - tutti i propri dipendenti dovrebbero passare a forme di lavoro da remoto, mentre «quelli il cui lavoro richiede loro di essere sul posto dovranno massimizzare lo spazio interpersonale». «Tutti i nostri dipendenti continueranno a ricevere stipendi in linea con le normali attività commerciali. Abbiamo ampliato le nostre politiche sui congedi per adattarsi alle circostanze di salute personale o familiare create da Covid-19» conclude Apple.

Italia-Germania non si gioca. Non si disputerà l'amichevole Germania-Italia, in programma il 31 marzo a Norimberga: la Dfb, la Federcalcio tedesca, ha ricevuto la comunicazione delle autorità cittadine che vietano eventi superiori a 100 persone e di conseguenza ha deciso di annullare la gara, che negli ultimi giorni era stata già prevista a porte chiuse a causa dell'evoluzione dell'emergenza virus Covid-19, che aveva già determinato il rimborso agli acquirenti italiani dei biglietti. Sono dunque annullate le due amichevoli internazionali previste per gli Azzurri, dopo la decisione della Federazione inglese di cancellare la gara del 27 marzo prevista a Wembley. In relazione ai due test match ed a tutta l'attività della Nazionale nei prossimi mesi, la Figc parteciperà martedì alla riunione in videoconferenza promossa dalla Uefa per fare il punto sul calendario internazionale, a cominciare appunto dalle valutazioni sulle gare di marzo (oltre alle amichevoli sono in programma i play off per Euro 2020 ndr) e poi sull'Europeo.

Wuhan, infezioni ai minimi storici. Sono solo 4 i casi di infezioni al coronavirus registrati ieri a Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei e focolaio della pandemia. Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese, si tratta del livello più basso da quando da gennaio è iniziata la raccolta dei dati. Per la prima volta, inoltre, i casi importati di infezione hanno superato quelli locali: sugli 11 complessivi di ieri, oltre ai 4 di Wuhan, gli altri 7 sono 'contagi di ritornò, di cui 4 a Shanghai, due nel Gansu e uno a Pechino.

