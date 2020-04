Coronavirus, oltre 2,9 milioni di contagi nel mondo: calano decessi in Usa. Australia, successo per la app di tracciamento

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato quota 2,9 milioni: oltre 206mila i morti secondo i dati della John Hopkins University. Precisamente sono 2.971.639 i casi a livello globale e 206.542 le vittime. È invece di

5.441.079 il numero delle persone considerate guarite dall'infezione.

Usa, decessi in calo. Torna a scendere negli Stati Uniti il numero delle vittime del coronavirus: 1.330 nelle ultime 24 ore rispetto alle 2.494 del giorno precedente. In totale i decessi, secondo la John Hopkins University, sfiorano i 55 mila e i casi di contagio i 965 mila.

Australia, successo per app di tracciamento. Oltre un milione di australiani hanno scaricato l'app di tracciamento del coronavirus nelle prime 24 ore da quando è stata lanciata domenica sera dal primo ministro Scott Morrison. L'app COVIDSafe è sostenuta da organizzazioni di medici, infermieri, imprenditori e bancari e registra le connessioni Bluetooth che il telefono di una persona fa con telefoni di persone con cui sia stata in contatto ravvicinato. Basata sul software 'Trace together' usato da Singapore, è collegata a un server governativo e gestita da Amazon. Secondo un sondaggio Newspoll citato dal quotidiano The Australian, gli australiani sono pronti ad allinearsi e sarà facilmente superato il 40% di partecipazione pari a circa 10 milioni di persone, ritenuto necessario per l'efficacia dell'app e quindi per l'allentamento delle restrizioni. Secondo il sondaggio il 54% degli australiani è disposto a installare l'app nel proprio cellulare.

