Virus, nel mondo superati i 5 milioni di contagi: allarme Usa e Brasile, salgono ancora i morti

Il numero delle persone nel mondo contagiate dal coronavirus ha raggiunto i 5 milioni, stando ai dati della Johns Hopkins University. Lo riferisce la Bbc. Il numero delle morti causate dal virus è al momento 328.172. I Paesi che più preoccupano sono gli Usa e il Brasile, con morti e contagi che non accennano a scendere.

Stati Uniti. Torna a salire il numero delle vittime negli Stati Uniti, 1.561 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In tutto i decessi in Usa dall'inizio della pandemia sono 93.416 e i casi di contagio 1.551.102.

Brasile. È allarme contagio, dove le autorità hanno riferito ieri di 20mila nuovi casi in un solo giorno per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. Esattamente i nuovi casi emersi sono stati 19.951 per un totale di 291.579, stando all'ultimo bollettino delle autorità locali. I nuovi decessi sono stati 888, per un totale di 18.859.

Giappone. Si appresta a revocare lo stato d'emergenza in altre tre prefetture, nell'ovest del Paese, da dove arrivano dati rassicuranti nel mezzo della battaglia contro il coronavirus. Si attende un annuncio del premier Shinzo Abe. Gli esperti hanno dato il via libera al piano del governo per la revoca dello stato d'emergenza nelle prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo, ha annunciato il ministro per lo Sviluppo economico, Yasutoshi Nishimura. Resterà invece in vigore - probabilmente fino a fine mese - a Tokyo, nelle tre prefetture limitrofe e a Hokkaido.

Cina. l ministero della Salute cinese ha registrato solo due nuovi casi di contagio da Covid-19, uno dei quali importato, nella provincia di Canton, ed uno locale, nel municipio di Shanghai. Le autorità hanno fatto sapere anche oggi che nessun nuovo decesso è stato attribuito al Covid-19, che ha provocato nel paese 4.634 morti. I contagi sono a 82.967.

Tunisia. Registra nelle ultime 24 ore un nuovo contagio, che porta a 1045 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi rimangono stabili a 47 mentre i guariti salgono da 826 a 862. Le persone attualmente positive sono 136, di cui 3 ricoverate in ospedale. La Tunisia che ha allentato dal 4 maggio scorso le misure di lockdown.

Libia. Nelle ultime 24 ore un nuovo contagio, che porta a 69 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i guariti rimangono 35 e le persone attualmente positive sono 31. Finora nel Paese nordafricano il virus ha provocato tre morti.

