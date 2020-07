Coronavirus mondo, diretta oggi 16 luglio: record Usa, 67.632 nuovi contagi. Oltre 137 mila morti. Stop a ingresso membri partito comunista cinese

Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. Superata la soglia dei 137.000 morti: secondo la Johns Hopkins University, i decessi sono 137.357 su 3.495.537 casi totali.

Stop ai membri del partito comunista cinese. L'amministrazione Trump sta valutando una stretta ai viaggi negli Stati Uniti dei membri del Partito Comunista cinese. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il divieto ai viaggi potrebbe riguardare membri del partito e le loro famiglie. Non è escluso che l'amministrazione possa riservarsi la possibilità di revocare anche i visti ai membri già nel Paese. Il piano non è ancora stato definito nel dettaglio e, se fosse in linea con le indiscrezioni, innescherebbe quasi sicuramente misure ritorsive cinesi contro gli americani.



Nel mondo sono più di 13,5 milioni i casi di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University, a livello globale, parlano di 13.554.477 contagi e 583.450 decessi. Sono invece 7.559.252 le persone guarite. I dati aggiornati della Johns Hopkins University, a livello globale, parlano di 13.554.477 contagi e 583.450 decessi. Sono invece 7.559.252 le persone guarite. Il numero di casi di coronavirus in Sudafrica ha superato la soglia dei 300mila. Ad oggi nel Paese sono stati registrati 311.049 contagi. I morti dall'inizio della pandemia sono 4.453, mentre le persone guarite sono 160.693. Il Sudafrica è attualmente l'ottavo Paese più colpito al mondo per numero di casi dopo Stati Uniti (3.491.936), Brasile (1.966.748), India (936.181), Russia (745.197), Perù (337.751), Cile (321.205) e Messico (311.486). Jair Bolsonaro ancora positivo al test per il Covid-19. È stato lo stesso presidente brasiliano, in quarantena nella residenza ufficiale di palazzo Alvorada, a confermare nelle ultime ore il risultato del nuovo test. Bolsonaro ha ribadito che sta continuando ad assumere idrossiclorochina, sostenendo che «funzioni», mentre il ministero della Sanità ha confermato 39.924 nuovi casi di Covid-19 per un totale di 1.966.748 contagi e altri 1.233 decessi a causa della pandemia, con il bilancio ufficiale che ormai parla di 75.366 morti. «Non consiglio niente. Consiglio di andare dal medico e parlarci. Il mio, in questo caso, un medico militare, ha consigliato idrossiclorochina e funziona. Sto bene, grazie a Dio - ha detto il 65enne Bolsonaro in un video diffuso anche su Twitter - Speriamo che nei prossimi giorni mi facciano un nuovo test e se Dio vuole tutto finirà bene». I dati ufficiali del Brasile, con 210 milioni di abitanti, parlano anche 1.255.564 persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Il Pakistan ha registrato 2.145 nuovi contagi da coronavirius nelle ultime 24 ore. Ci sono stati 40 decessi, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Sanità di Islamabad. I nuovi casi portano il totale delle persone infettate a 257.914, con un bilancio di 5.426morti totali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 5.972, che pèortano il totale dei guariti dalla malattia a 178.737. I pazienti invece in condizioni critiche sono 1.942, 136 in meno rispetto al giorno precedente. Ieri sono deceduti due noti medici, che portano il totale degli operatori sanitari morti di coronavirus a 62, 45 dei quali dottori, mentre altri 6.000 risultano contagiati.

Oltre 2.000 morti in Argentina. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore vi sono stati altri 4.260 contagi e ulteriori 82 morti, dati che portano i rispettivi totali a quota 111.160 e 2.050. Dall'inizio della pandemia sono guarite 47.298 persone.

