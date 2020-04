Coronavirus, diretta. 154mila morti nel mondo: 3 milioni 550mila i contagi. Germania, oltre 3mila casi in 24 ore

I morti nel mondo per coronavirus hanno superato i 154mila, con più di 3 milioni e 550mila i casi di contagio. Questi gli ultimi dati della John Hopkins University. Il Paese con il maggior numero di vittime resta l'Italia, con 22.745 decessi, mentre negli Stati Uniti si registrano il numero più alto di contagi, 702.164.

Germania, 3.609 nuovi casi in 24 ore. Sono 3.609 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut, che monitora l'andamento dei contagi da Covid-19 in Germania. In totale, secondo il Rki il totale dei casi confermati in Germania è di 137.439. Sono invece 242, afferma, le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo aver contratto l'infezione. In totale, è quindi salito a 4.110 il numero delle vittime.

Stati Uniti, 554 positivi nelle ultime 24 ore. Sono più di settecentomila le persone contagiate dal Covid-19 negli Stati Uniti, secondo la Johns Hopkins University, che parla di 702.164 casi confermati, con un aumento di 554 positivi nelle ultime 24 ore. Si stima invece che siano almeno 37.054 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus. A essere maggiormente colpito è lo Stato di New York. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 59.630 quelle che hanno sconfitto l'infezione.

Oltre 90mila contagi in America Latina. Il numero dei contagiati da coronavirus in America Latina ha raggiunto quota 90.059, dei quali 4.247 sono morti. È quanto emerge da una statistica elaborata dall'ANSA sulla situazione esistente in 34 nazioni e territori latinoamericani. In appena tre giorni la regione è passata da 80.120 contagi e 3.364 morti, al bilancio odierno. Il Brasile continua a essere il primo Paese nella regione per numero di casi e di deceduti, registrando oltre un terzo dei positivi dell'America Latina con 32.682 casi confermati, e la metà delle vittime, pari a 2.141. Dopo il Brasile, il secondo Paese per numero di contagi nella regione è il Perù, che registra 13.489 casi positivi e 300 vittime fatali. Segue il Cile, con 9.252 contagi e 116 deceduti per coronavirus. L'Ecuador è il quarto Paese in America Latina per numero di casi confermati (8.450) a cui si aggiungono 421 morti, continuando ad essere il Paese della regione più colpito dalla pandemia in rapporto alla popolazione. Nell'elenco delle nazioni con oltre mille casi registrati, seguono il Messico (6.297 positivi e 486 morti), la Repubblica Dominicana (4.126 e 200), Panama (4.016 e 109), la Colombia (3.439 e 153) e l'Argentina (2.758 e 129).

