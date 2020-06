Coronavirus, 10 milioni di contagi nel mondo e 500 mila morti. In India, record di casi: 19 mila in 24 ore

Sono quasi 10 milioni i contagi per coronavirus nel mondo, mentre i morti si avvicinano a 500.000. Secondo i dati riferiti dalla Johns Hopkins University sono 9.985.425 i casi finora accertati e 498. 895 i decessi di cui 125.539 solo negli Stati Uniti.

Ci sono più di 2,5 milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti e oltre 125mila morti. Lo riferisce l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University che parla di 2.510.151 contagi e 125.539 vittime. La Johns Hopkins ha riportato 42.597 nuovi casi e 500 ulteriori decessi.

La Cina ha registrato altri 17 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui tre 'importatì e 14 di origine interna a Pechino: lo ha reso noto la Commissione nazionale perla Sanità (NHC). Secondo la NHC, riporta la Cnn, la Cina registra ad oggi un totale di 83.500 contagi e 4.634 morti.

L'India ha registrato 19.906 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del più forte incremento giornaliero dall'inizio della pandemia, ha reso noto oggi il ministero della Sanità, che è stato accompagnato da ulteriori 410 decessi. I nuovi dati portano il bilancio totale dei contagi a quota 528.859 e quello dei morti a 16.095. Finora nel Paese sono guarite 309.712 persone. Lo Stato di Maharashtra segna il numero più alto dei casi (159.133) seguito dalla capitale Delhi (80.188).

La Colombia ha registrato ieri 4.149 nuovi casi di coronavirus, il terzo record giornaliero in una settimana e un bilancio che porta il totale dei contagi a quota 88.591: il Paese sudamericano supera così la Cina, che conta 84.726 casi. Allo stesso tempo, riporta la Cnn, in Colombia i morti provocati dal virus sono aumentati a quota 2.939 (+128 rispetto a venerdì).



Le notizie incoraggianti che attende la comunità scientifica in America latina di una contrazione della pandemia da coronavirus purtroppo non si scorgono all'orizzonte, come conferma il fatto che nelle ultime 24 ore i contagi sono cresciuti a 2.421.046 (+63.092) e che i morti sono ora 110.457 (+2.506). Secondo quanto emerge oggi da una statistica realizzata dall'ANSA su dati ufficiali di 34 Nazioni e territori latinoamericani, il Brasile guida l'incremento odierno sia di casi 1.313.667 (+38.693) sia di vittime (110.457, +2.506). Il gigante sudamericano è seguito da Perù (275.989 e 9.135) e Cile (267.766 e 5.347) e da altri sette paesi con più di 20.000 contagi: Messico (212.802 e 26.381), Colombia (88.591 e 2.939), Ecuador (54.574 e 4.424), Argentina (57.744 e 1.207), Repubblica Dominicana (30.619 e 718), Panama (29.905 e 575) e Bolivia (29.423 e 934).

