Coronavirus, diretta. Sequestrati falsi kit diagnosi in Calabria. Usa e Cina: lavoriamo insieme

Mentre aumenta il contagio da coronavirus negli Stati Uniti, che con 81.488 contagi e 1.178 morti diventano il primo Paese al mondo, più di Cina e Italia, sembrano distendersi i rapporti tra Usa e Cina, con l'annuncio di un percorso comune contro la pandemia. Balzo nei contagi da coronavirus anche in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.780 positivi, mentre le vittime sono 55. Sale così a 42.288 il numero delle persone contagiate e a 253 il numero dei morti, secondo l'Istituto Robert Koch. La Germania è il quinto Paese al mondo per i contagi, dopo Stati Uniti, Cina, Italia e Spagna.

Altri due medici morti nella notte. Ogni giorno si allunga la lista dei medici deceduti per Covid-19. All'alba è morta Anna Maria Focarete consigliere provinciale della Fimmg di Lecco, sempre tra ieri e oggi è deceduto Benedetto Comotti di Bergamo. Lutti che portano il numero dei camici bianchi deceduti ad un totale di 43. A raccogliere questo drammatico elenco è la Fnomceo su una pagina del sito listata a lutto che sarà presto aggiornata tre volte al giorno.

Sequestrati falsi kit per diagnosi a Reggio Calabria. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 900 kit per la diagnosi del virus Covid-19, sprovvisti di validazione da parte delle autorità sanitarie nazionali, così come mancanti di certificazione CE, in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro. Erano posti in vendita anche attraverso un sito web dedicato, in violazione ad ulteriori disposizione di legge. Dalla documentazione acquisita nel corso del controllo è stato accertato che alcuni utenti avevano già effettuato il bonifico per l'acquisto online dei prodotti, comunque non ancora consegnati grazie all'intervento dei finanzieri.

Russia chiude i locali. Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese a partire da domani per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il governo di Mosca.



Il presidente Xi Jinping, nella telefonata avuta con il collega americano Donald Trump, ha espresso l'auspicio che Washington prenda «azioni reali» per migliorare i rapporti bilaterali, in base a quanto riferito dalla tv statale Cctv. Le relazioni tra i due Paesi, ha aggiunto Xi, «sono arrivate a una congiuntura importante».

