Coronavirus, l'Oms: «In un giorno 284mila contagi, record assoluto». Bahamas in lockdown, in Brasile 2,3 milioni di casi

Coronavirus, la curva sale ancora. I casi a livello globale segnano un altro record giornaliero: secondo i conteggi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ieri i nuovi contagi nel mondo sono stati almeno 284.196, un dato che potrebbe anche aumentare nelle prossime ore perché ancora non tutti i Paesi hanno aggiornato l'Oms sulla loro situazione. Per il momento, quindi, si tratta di un incremento di quasi il 15% rispetto ai 247.224 casi riportati giovedì. Il record giornaliero precedente era stato segnato sabato scorso con 259.848 casi, riporta la Cnn. Nel complesso, ad oggi sono stati notificati all'Oms 15.296.926 contagi accertati. Sempre per nella giornata di ieri l'Oms ha registrato ulteriori 9.753 decessi provocati dal coronavirus, un dato che porta il totale dall'inizio della pandemia a quota 628.903.

Bahamas. Il premier Hubert Minnis ha ordinato il lockdown nel Paese per questo fine settimana dopo una nuova fiammata di casi registrata ieri: il ministero della Sanità ha reso noto infatti che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 42 nuovi contagi, un dato che ha portato il bilancio complessivo dei casi a quota 316. Lo riporta la Cnn. Il Paese aveva riaperto i battenti lo scorso primo luglio e da allora questa è la prima volta che le autorità impongo un nuovo lockdown. La popolazione, ha annunciato il premier, potrà uscire solo per fare la spesa e per emergenze, come problemi di salute. Inoltre, potrà recarsi al lavoro solo il personale ritenuto essenziale. Tutte le attività commerciali e le funzioni religiose saranno vietate. Uno scenario, questo, ha anticipato Minnis, che probabilmente si ripeterà anche nei weekend a venire. Il premier ha poi fatto marcia indietro sul divieto entrato in vigore mercoledì ai voli commerciali provenienti dagli Stati Uniti, ma ha imposto una quarantena di 14 giorni ed il test anti coronavirus a tutti coloro che arrivano dall'estero.

Usa. Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati Uniti per cause riconducibili al Covid-19. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 73.800 i nuovi casi. Viene così aggiornato a 4.111.950 il totale dei contagiati negli Stati Uniti, mentre sono 145.546 le persone decedute per complicanze dell'infezione.

Brasile. Superati gli 85mila morti, mentre sono più di 2,3 milioni le persone contagiate. È quanto riporta l'ultimo bilancio del ministero della Salute brasiliano, secondo il quale nelle ultime 24 ore si sono contati altri 1.156 decessi legati all'infezione. Con questo ultimo dato sale a 85.238 il numero delle persone che hanno perso la vita. In merito ai casi, sono 55.891 quelli registrati nell'ultima giornata, portando a 2.343.366 il totale dei positivi in Brasile. Lo stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo con 463.218 casi di Covid-19 e un aumento di 11.211 positivi rispetto al giorno precedente.



Germania. Altri 781 nuovi casi, aggiornando così a 204.964 il totale delle persone contagiate. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Per quanto riguarda le vittime, sono 9.118 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, sette in più rispetto a ieri. Sono invece 189.800 le persone guarite.

Corea del Sud. Confermati nelle ultime 24 ore 113 nuovi casi, il numero più alto dal 31 marzo. Lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, precisando che si tratta di 86 casi 'importatì e di 26 locali. Tra i casi importati vengono segnalati 36 lavoratori rientrati dall'Iraq e 32 marinai russi. In merito ai casi trasmessi localmente, la maggior parte, ovvero 11, sono riconducibili a Seul e altrettanti alla provincia di Gyeonggi. Con i nuovi casi salgono a 14.092 i positivi nel Paese.

Messico. Registrati ieri 7.573 nuovi casi e 737 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 378.285 e quello dei morti a quota 42.645. Lo riporta la Cnn. Nonostante la continua diffusione del virus nel Paese, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha ribadito ieri che la pandemia sta «perdendo forza», spiegando che la crescita dei casi è dovuta ad un aumento dei test. «Dobbiamo trovare un equilibrio tra la situazione sanitaria e quella economica, riaprendo in modo attento e rispettando tutti i protocolli, ma non possiamo rimanere immobili - ha aggiunto -. Se riapriamo e c'è un nuovo focolaio chiuderemo di nuovo».

India. Sono quasi 49mila i nuovi casi registrati in India nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità indiano, spiegando che rispetto a ieri sono 48.916 i nuovi contagi confermati dalle autorità sanitarie. Salgono così a 1.336.861 i positivi nel Paese, mentre il bilancio delle persone che hanno perso la vita per complicanze è salito a 31.358, 757 in più rispetto a ieri. Lo stato maggiormente colpito è quello del Maharashtra, che ha registrato 9.615 nuovi casi rispetto a ieri, 1.057 dei quali solo a Mumbai, aggiornando a 357.117 il numero dei positivi. È invece salito a 13.132 il numero dei morti, 278 in più rispetto a ieri.

