Coronavirus: Cina, 44 casi importati e uno interno. Altri 5 morti. Usa, quasi 125 mila contagi

Il coronavirus torna verso la Cina. La Cina ha registrato sabato 45 nuovi casi di contagio da coronavirus di cui 44 importati e uno nella provincia dell'Henan. Secondo la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), le infezioni di ritorno sono salite a 693, divenendo la fonte di preoccupazione per Pechino dopo l'apertura progressiva dell'Hubei e del suo capoluogo Wuhan, focolaio della pandemia, perché aree a «nuove infezioni azzerate». I decessi sono 3.300 (+5, tutti nell'Hubei). I casi totali sono 81.439, di cui 2.691 sotto trattamento medico e 75.448 guariti.

Numeri nel mondo. Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a 30.848, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, che piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665.000, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Il contatore dell'università americana piazza il numero globale di guariti a oltre 140.200, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500 guariti)

Tunisia, 8 vittime. È di 278 casi confermati e 8 decessi l'ultimo bilancio del coronavirus in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che i contagi interessano ormai 21 dei 24 governatorati del Paese. Sono 7.607 le persone attualmente in quarantena in Tunisia.

