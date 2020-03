Coronavirus, diretta. Trump: G7 di Camp David si terrà in videoconferenza. Il Cio: Prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo

Mentre l'Italia è ancora nel pieno della pandemia, in Cina il coronavirus si ferma: Wuhan non ha riportato nuovi contagi per il secondo giorno di fila: in tutta la Cina, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati altri 39 casi di infezione importata e 3 decessi, di cui 2 nella provincia dell'Hubei e uno in quella del Liaoning. I casi confermati sono saliti a 80.967 totali, comprensivi di 6.569 pazienti ancora sotto trattamento medico, di 3.248 morti e di 71.150 persone dimesse dagli ospedali, che hanno spinto la quota dei guariti all'87,8%.

G7 in videoconferenza. Il G7 di giugno che era previsto a Camp David si terrà in videoconferenza. Lo ha annunciato la numero due dell'ufficio stampa della Casa Bianca, Judd Deere, secondo cui, «per far sì che ogni Paese concentri tutte le sue risorse sulla risposta alle sfide economiche e sanitarie poste da Covid 19 e su indicazione del presidente Donald Trump, lo sherpa americano Larry Kudlow ha informato i suoi colleghi sherpa del G7 che il summit dei leader si terrà in videoconferenza». Nella nota si comunica poi che «la Casa Bianca ha informato gli altri membri del G7 che, per continuare lo stretto coordinamento, il presidente convocherà i leader in videcoconferenza ad aprile e maggio come fatto» il 16 marzo scorso.

Le Borse. La Borsa di Seul rimbalza con i guadagni di Wall Street e la fiducia generata dalle misure prese a livello globale: l'indice Kospi guadagna attualmente il 4,71%, a 1.526,35 punti, dopo uno stop delle contrattazione per eccesso di rialzo. Nella notte la la Fed ha reso noto di aver firmato accordi di currency swap con 9 banche centrali, tra cui la Bank of Korea (dell'importo di 60 miliardi di dollari), per stabilizzare i mercati valutari. Il won passa di mano a 1.255,60 sul biglietto verde, cedendo 30,10 won.

Olimpiadi, prematuro rinviarle. Sarebbe «prematuro» rinviare le Olimpiadi di Tokyo previste tra luglio e agosto nonostante la pandemia di coronavirus. Lo afferma, in un'intervista al New ork Times, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. «Per noi non sarebbe responsabile oggi e sarebbe prematuro partire da speculazioni e prendere una decisione - spiega -. Non sappiamo quale sarà la situazione. Stiamo comunque esaminando diversi scenari».

California in lockdown. Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello stato, circa 40 milioni di persone, di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell'epidemia di coronavirus. Da Los Angeles a San Francisco scatta dunque il lockdown. «Dobbiamo piegare la curva. L'isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria», ha detto il governatore.

