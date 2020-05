Coronavirus e Usa, Woods vota Trump: «Grezzo e insensibile ma ama l'America»

«Donald Trump è un tipo grezzo.

È un vanesio, un insensibile, un duro.

Ma ama l’America più di qualsiasi altro presidente della mia vita».

Bastano quattro aggettivi a James Woods per spiegare Trump.

E soprattutto per spiegare all’America stessa e al mondo intero perché Trump “rischia” di vincere di nuovo.

Il pluricandidato all’Oscar attore e doppiatore statunitense (“C’era una volta in America” di Sergio Leone, “Casinò” di Martin Scorsese e “Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone, tra gli altri) è un repubblicano di quelli tosti e sul suo account Twitter non si perde certo in giri di parole.

Anzi, rincara la dose con una stoccata finale che da Hollywood si propaga come un terremoto fino alle porte della capitale.

«È l’ultima barriera tra noi e quel letamaio chiamato Washington.

Sceglierò lui ogni giorno al posto di quei cialtroni».



Delirio social per un affondo pesantissimo, quasi difficile da commentare.

Ripreso e rilanciato ad arte dal tycoon che incassa e ringrazia:

«Credo sia un grande complimento, grazie James!».



Ma la domanda da porsi è questa:

«grezzo», «vanesio», «insensibile», è effettivamente un complimento?

Tecnicamente no, non lo è.

Attenzione, però: perché le poche linee di Woods tracciano ragione e sentimento dell’elettorato di Trump.

La percezione è quella dell’uomo vero in una politica di falsi, con gli americani che hanno votato una faccia e non una maschera.

Con tutti i suoi difetti, tanti.

E con tutti i suoi pregi, pochi, ma dalla prospettiva del suo popolo autentici.

Una sorta di apoteosi dello scontro tra sfrontatezza e politically correct.

Che cosa vincerà il 3 novembre 2020?

Chi?

