Coronavirus, le ricche famiglie inglesi in fuga da Londra verso la campagna

Ultimo aggiornamento: 17:18

. Decine di persone starebbero scappando da Londra per andarsi a rifugiare in ampie ville in campagna. Le agenzie immobiliari sono state prese inondate di richieste da parte dei super ricchi alla ricerca di ville con bunker, case padronali del Cotswolds e isole disabitate dei Caraibi da acquistare.Sempre più persone stanno cercando di fuggire da Londra, dove aumentano i casi di contagi. Tra i ricchi in fuga ci sono Emma, ​​viscontessa Weymouth e Lady Mary Charteris. La stilista in erba Talita von Furstenberg, nipote della designer Diane, è rintanata in un accogliente cottage a fare puzzle. Non è chiaro dove sia nel mondo. La modella e DJ Lady Mary Charteris, figlia di James Charteris, è fuggita in campagna. Mentre Lady Mary e suo marito Robbie Furze possiedono una proprietà a Los Angeles, si ritiene che si siano auto-isolati nel Regno Unito. La sua tenuta di famiglia è la Stanway House, nel Gloucestershire.I genitori cercano di far fare lezioni in casa ai figli, li tengono lontani dai contatti con il mondo per evitare contagi. Dalle campagne inglesi però arrivano le prime allerte. Liz Saville Roberts, parlamentare di Plaid Cymru per Dwyfor Meirionnydd, ha dichiarato: «Mi rivolgo a coloro che pensano di viaggiare nella loro seconda casa o roulotte per autoisolarsi per considerare il potenziale impatto sui servizi sanitari locali qui a Gwynedd. Vi preghiamo di prestare attenzione alle preoccupazioni dei medici locali e rimanere nelle vostre case».