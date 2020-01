Coronavirus, il paziente finisce in quarantena e il figlio disabile muore solo in casa

Ultimo aggiornamento: 12:59

Un vero dramma nel dramma, quello che ha coinvolto unricoverato in quarantena dopo essere stato colpito dalche sta spaventando lae il mondo intero. L'uomo, infatti, viveva con due figli di 17 e 11 anni, il maggiore affetto da paralisi cerebrale e il minore da autismo. Col figlio più piccolo, l'uomo era stato a Wuhan e aveva sviluppato i sintomi del contagio e, mentre si trovava in quarantena, il, rimasto solo in casa, èÈ accaduto a, a circa 150 km da Wuhan, la città dove si è originato il contagio che sta terrorizzando il mondo., 49 anni, il 17 gennaio scorso stava tornando a casa ma aveva iniziato a mostrare i sintomi del Coronavirus, perciò le autorità avevano deciso di mettere lui e il figlio minore in quarantena., il figlio 17enne che li attendeva a casa, è morto di stenti dopo essere rimasto solo, senza acqua, cibo, né cure. La famiglia era composta dal padre e dai due figli dopo che, una decina di anni fa, la madre si era suicidata.Durante il ricovero, il 49enne aveva chiesto che qualcuno si occupasse del figlio, che aveva bisogno di assistenza totale. «Temo che possa morire presto», il disperato appello lanciato dall'uomo in ospedale, sui social. I funzionari locali avrebbero dovuto occuparsene e per questo le autorità cittadine hanno aperto un'inchiesta.