Coronavirus in Florida, record di 188 morti in 24 ore: oltre 10 mila casi

Ultimo aggiornamento: 19:09

Grande timore per i contagi negli Stati Uniti . La Florida , uno dei nuovi epicentri della pandemia in Usa, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero record di 188 morti per coronavirus . Lo riferisce il dipartimento per la salute statale. Il totale delle vittime sale così a quasi 5.000. Il numero di nuovi casi giornalieri è di oltre 10 mila.LEGGI ANCHE --> Coronavirus, diretta. Brasile, 70 mila morti e 1,8 milioni contagi. Hong Kong chiude le scuole