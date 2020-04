Coronavirus, fosse comuni nel Bronx: le foto choc fanno il giro del mondo

Bare sepolte una accanto all'altra in fosse comuni vicino New York. Sono le immagini shock riprese da un drone e pubblicate oggi dalla Bbc online, che raccontano dell'emergenza coronavirus nell'area. La fossa comune si trova a Hart Island, al largo del Bronx, che da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.

Coronavirus, diretta: Morti record a New York, calo ricoveri. Fosse comuni nel Bronx, le foto choc

