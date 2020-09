Coronavirus, la Francia torna sopra i 10mila nuovi casi in 24 ore

Coronavirus in Francia. Dopo un week-end di cifre più basse, torna oltre quota 10.000 il numero dei nuovi positivi in Francia nelle ultime 24 ore. 10.008, secondo i dati della Sanità pubblica. Aumentano anche i decessi, oggi 68 più di ieri, per un totale di 31.416 dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.

La Sanità pubblica aggiunge che i ricoverati negli ospedali nelle ultime 24 ore sono stati 141, mentre i pazienti entrati in rianimazione sono stati 13 di più rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: 20:59

