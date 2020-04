Coronavirus Francia, slitta la riapertura dei licei. Il premier Philippe: «Il calcio non riprenderà»

​E ha messo in guardia i francesi perché ha ravvisato «un allentamento» dell'osservanza delle regole anticontagio, i gesti salvavita che hanno imparato tutti a conoscere: «Se gli indicatori non saranno rispettati, non faremo nessuna riapertura l'11 maggio», ha avvertito Philippe, reduce - stando ai corridoi del Palazzo - da un lungo braccio di ferro con il presidente. Quest'ultimo ha insistito per riaprire le scuole contro il parere della maggioranza del Consiglio scientifico che affianca il governo, che avrebbe preferito rinviare a settembre. Il premier, che era per una linea più prudente, ha strappato soltanto lo «stralcio» dei licei dalla ripartenza a maggio. I dati confortanti dovranno essere quelli dei nuovi contagi (fra i 1.000 e i 3.000 al giorno su base nazionale, non di più), l'alleggerimento della pressione sugli ospedali e la capacità di effettuare tutti i test virologici necessari.A quest'ultima condizione - Philippe ha assicurato che l'11 maggio la Francia avrà una capacità di testare 700.000 persone a settimana - si aggiunge quella delle mascherine, che dovranno essere a disposizione di tutti i francesi nelle farmacie. Il motto della riapertura, indispensabile per non veder «crollare l'economia», sarà «proteggere, testare, isolare». Chi risulterà positivo ai test dovrà essere isolato, a casa o in luoghi predisposti ad hoc, hotel ma non solo. A realizzare questo progetto concorreranno vere e proprie «brigate» in ogni dipartimento, capaci di identificare il maggior numero di «contatti» avuti dal contagiato. Il grado di riapertura sarà modulato secondo i dati dipartimento per dipartimento: ci saranno i «verdi» - con un'epidemia in flessione - che godranno di aperture più ampie, e i «rossi», dove le regole della fase 2 saranno più strette.