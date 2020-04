Coronavirus, in Giappone i parlamentari si tagliano lo stipendio: «Un gesto verso cittadini e aziende»

Stipendi tagliati del 20% per la durata di un anno per i parlamentari giapponesi a fronte degli sforzi sostenuti dall'intera collettività contro la pandemia del coronavirus. L'accordo è stato raggiunto tra l'esecutivo guidato dal partito liberal-democratico e la principale forza politica all'opposizione, il partito Democratico-costituzionale del Giappone.



Un decreto legge sarà varato con l'approvazione di entrambi gli schieramenti - racconta l'agenzia Jiji - e le decurtazioni in busta paga avranno effetto già dal prossimo mese. In base alla legge attuale un rappresentante eletto in una delle due camere della Dieta nipponica, percepisce un compenso di 1.294.000 yen al mese, pari a poco più di 11.000 euro. «Comprendiamo le difficoltà dei cittadini e i problemi in cui versano le aziende, ed è importante che la nostra categoria e la comunità si uniscano per combattere assieme la battaglia contro il coronavirus», ha detto Hiroshi Moriyama, il capo della Comunicazione della Dieta per il partito alla guida del governo.