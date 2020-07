Coronavirus, impennata di contagi in Romania preoccupa l'Italia: ecco perché

Un'impennata di casi in Romania preoccupa l'Italia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato con chiarezza che se nell'Europa Occidentale il covid sembra essere in una situazione stabile, le cose cambiano nell'Europa Orientale e sui Balcani dove si sta registrando un aumento dei casi.

La minaccia per l'Italia arriva dalla Romania che nelle ultime settimane è diventato uno dei focolai dell'Unione Europea. Nonostante la nuova legge sulla quarantena approvata dal Parlamento rumeno per gli infetti entrata in vigore il 21 luglio, c'è un record di contagi. Martedì i casi registrati sono stati 1.030 su 24.87 test effettuati, in aumento rispetto al giorno precedente, quando ne erano stati 994. Nelle ultime 24 ore, l'impennata: 1.112 nuovi infetti, che hanno portato il totale a 41.275, con 2.126 decessi, 25 da ieri.



Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo sta stabilendo nuove zone rosse. Al momento, pare scongiurata la possibilità di un nuovo lockdown ma il premier Ludovic Orban ha detto che non esclude l'ipotesi vista la situazione in corso. La situazione preoccupa, tuttavia, anche l'Italia, che teme il rientro di colf, badanti e lavoratori stagionali provenienti proprio dalla Romania e dall’Est Europa in generale. Il problema è che non c'è nessun controllo e i contagi potrebbero espandersi anche nel Belpaese.