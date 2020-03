​Coronavirus, le persone più ricche del mondo hanno perso quasi un trilione di dollari

Per l'emergenza Coronavirud, solo nella giornata di giovedì, i più ricchi del pianeta hanno perso qualcosa come 331 miliardi di dollari, segnando il più grande calo in un giorno nella storia degli otto anni del Bloomberg Billionaires Index. L'indice ha calcolato le perdite accumulate dall'inizio dell'anno in 950.000 milioni di dollari.



Secondo l'indice, i più ricchi del mondo hanno perso il 16% del loro patrimonio netto collettivo. Pertanto, la fortuna di Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, è stata ridotta di 9,5 miliardi di dollari, mentre quella di Jeff Bezos di circa 8,1 miliardi di dollari.



I timori della rapida diffusione del coronavirus hanno avuto un forte impatto sui mercati mondiali. Tutte le operazioni a Wall Street sono state automaticamente sospese questo lunedì, per circa 15 minuti, dopo che i principali indici si sono aperti in ribasso con perdite superiori al 7% del loro valore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA