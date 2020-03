Coronavirus, emergenza in Islanda: nuovi contagi senza alcun legame con viaggi all'estero

L' Islanda ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un 50enne e una 60enne si sono ammalati a causa della diffusione del coronavirus. Sono i primi casi che non hanno alcun legame con viaggi all'estero. Il sito Iceland Monitor riferisce dell'annuncio arrivato ieri dal Dipartimento della protezione civile e per la gestione delle emergenze, quando sono stati confermati sei casi di Covid-19.

L' Islanda segnala 43 casi in totale, per la maggior parte legati a viaggi in Italia e Austria. Lo stato d'emergenza, hanno sottolineato le autorità, implicherà l'applicazione di regole più rigorose in materia di prevenzione, ma non avrà forti ripercussioni per la popolazione.

