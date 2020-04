Coronavirus, jet privato bloccato in Francia: un gruppo di inglesi sperava di andare in vacanza a Cannes

Un jet privato volato dal Regno Unito al Sud della Francia è stato fermato a causa delle restrizioni in corso per il coronavirus. Secondo quanto riferito dall'independent, 7 uomini di età compresa tra 40 e 50 anni e 3 donne ventenni erano a bordo e speravano di andare in una villa a Cannes lo scorso fine settimana.

Nessuna delle persone del gruppo aveva un valido motivo per viaggiare e le autorità non avevano dato loro il permesso di muoversi. «Tre elicotteri di lusso li stavano aspettando sull'asfalto per fare il viaggio verso la villa», ha detto il capo della polizia di frontiera Marsiglia-Provenienza ai media locali. La maggior parte del gruppo è tornata nel Regno Unito, mentre si ritiene che uno dei suoi partiti abbia portato un jet privato in Germania.

Più di 13.100 persone sono morte dopo essere risultate positive al virus in Francia, secondo i dati ufficiali. Per questo le autorità hanno disposto la chiusura totale e la limitazione al massimo degli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: 10:15

