Coronavirus, l'autista starnutisce: Flixbus da Milano bloccato a Lione, ricoverati autista e passeggero

L'autista del pullman bloccato all'autostazione Perrache, è stato caricato in ambulanza e ricoverato in ospedale per effettuare le necessarie analisi dopo i sospetti di coronavirus . Con lui, aggiunge la stampa francese, sarebbe stato ricoverato anche un passeggero, anch'egli affetto da sintomi di influenza, anche se meno marcati rispetto a quelli dell'autista.