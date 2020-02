Coronavirus a Londra, l'Holiday Inn di Heathrow designato come sito per la quarantena dei pazienti

L'Holiday Inn di Harlington, vicino all'aeroporto di Heathrow, è stato designato un sito di quarantena per i pazienti che sospettano di avere il coronavirus. Giovedì (27 febbraio) un testimone oculare ha riferito al sito britannico MyLondon che venivano installati nuovi depositi di legno, come quelli intorno ai cantieri, e che gli agenti di sicurezza venivano sistemati nell'hotel di Bath Road.

Hanno anche riferito di aver visto ambulanze nell'hotel, che è chiuso al pubblico, e gli agenti di sicurezza stavano allontanando le macchine all'ingresso. Un portavoce dell'InterContinental Hotel Group aveva precedentemente affermato che l'hotel era stato prenotato in blocco ma non poteva commentare ulteriormente. Il Dipartimento della sanità e dell'assistenza sociale ha rifiutato di commentare.

Tuttavia, questa mattina MyLondon ha parlato con un membro del personale della reception e che ha riferito che «è un hotel non operativo e non aperto al pubblico». Alla domanda per i dettagli sul perché ha detto: «Come i media hanno pubblicizzato, sono sicuro che sai perché». La filiale della popolare catena alberghiera è stata chiusa al pubblico e, secondo quanto riferito, al personale è stato detto che non avrebbe riaperto per le prenotazioni fino a marzo non prima. I medici di tutta Londra sono in allerta per i casi che compaiono nella capitale e ai pazienti viene chiesto di non andare dai medici ma di chiamare il 111. Alcune scuole hanno rimandato a casa gli alunni e il personale dopo essere tornati dalle vacanze in Italia e hanno riferito di sentirsi male.

Ultimo aggiornamento: 21:18

