Lucia Bosè, Gina Lollobrigida a La Vita in Diretta: «Mi dispiace, eravamo molto amiche»

Gina Lollobrigida ricorda Lucia Bosè, scomparsa oggi proprio a causa del Coronavirus. «Mi dispiace molto per quello che è successo a Lucia. Eravamo molto amiche. Ci siamo conosciute a Stresa in occasione di Miss Italia». Così la "Lollo", intervenendo a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La Lollobrigida ha ricordato: «Lei era molto ingenua, molto timida, allora io con un'amica con cui studiavo al liceo artistico l'ho aiutata a truccarsi e prepararsi per le sfilate. A noi non interessava molto perché dovevamo tornare a scuola, invece per lei era un'occasione. Poi ci siamo un po' perse di vista ma io l'ho seguita molto perché era una ragazza molto carina, simpatica».



L'attrice ha infine raccontato come sta vivendo questi giorni di emergenza a causa del Coronavirus: "Per fortuna sto bene, guardo spesso la televisione per sapere quello che succede, poi mi distraggo un po' con i cani, i pastori tedeschi che sono in giardino". Ultimo aggiornamento: 18:49